İbo Show'daki danslarıyla tanınan oryantal Didem'den taciz itirafı geldi.

İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyuran Didem Kınalı, geçtiğimiz aylarda sahnelere çıkamadığından şikayetçiydi.

Kınalı, Gülşen'in son dönemlerde giydiği iddialı sahne kostümlerine dair konuştu. Didem Kınalı, kendisini çok beğendiğini ve yaptığı hareketleri doğru bulduğunu belirtti.

"Yasaklar çözüm değil"

Oryantal Didem "Yasaklar çözüm olmaz. Hem moda dediğimiz şey değişkendir. Moda çıplaklıksa eğer ona uymak istemem. Bedenime ne uyuyorsa onu giyerim" dedi.

"Sahnede çoğu kez tacize uğradım" itirafıyla da dikkat çeken ünlü oryantal, şunları söyledi:

"Sahneye geç çıktığımda müşteriler leblebi atardı. Leblebiyi geçtim çoğu kez sahnede tacize uğradım. Para takarken göğüslerime dokunmaya çalışanlar oluyordu. Kulise gelen lüks hediyeler ve yemek davetlerinden hiç bahsetmiyorum bile."















