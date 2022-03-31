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    Oscar töreninde sunucuyu tokatlayan Will Smith, salondan çıkmayı reddetti

    Oscar Ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in salondan ayrılmasının istendiğini ancak oyuncunun bunu reddettiği açıklandı.
    • AA
    • 31.03.2022 - 06:57
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    Oscar töreninde sunucuyu tokatlayan Will Smith, salondan çıkmayı reddetti

    Akademi'nin yönetim kurulundan yapılan açıklamada, 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "O ANDAKİ SABRIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

    "Bay Smith'in 94. Oscar gecesindeki eylemleri derinden sarsıcı, travmatik bir olaydı. Bay Rock, sahnemizde yaşadıkların için senden özür dileriz ve o andaki sabrın için teşekkür ederiz. Ayrıca, yaşananlar için adaylarımızdan, misafirlerimizden ve izleyicilerimizden özür dileriz."

    Oscar töreninde sunucuyu tokatlayan Will Smith, salondan çıkmayı reddetti #1

    SALONDAN AYRILMAYI REDDETTİ

    Açıklamada, oyuncunun olay sonrasında salondan ayrılmasının istendiği ancak Smith'in bunu reddettiği vurgulandı.

    Davranış standartlarını ihlal ettiği için Smith aleyhine disiplin soruşturması başlatmak için bir araya gelen Kurul'un, siyahi oyuncunun disiplin cezasını askıya almak, oyuncuyu ihraç etmek veya diğer bir yaptırım arasında seçim yapacağı belirtilen açıklamada, yönetim kurulunun 18 Nisan'da tekrar toplanıncaya kadar Smith'in kendisini yazılı savunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

    Oscar töreninde sunucuyu tokatlayan Will Smith, salondan çıkmayı reddetti #2

    EŞİYLE İLGİLİ ŞAKAYA ÖFKELENDİ

    94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı.

    Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

    Akademi'nin pazartesi yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

    Oscar töreninde sunucuyu tokatlayan Will Smith, salondan çıkmayı reddetti #3


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