Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.54
-3.42%
21ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 21 C

    Öykü Serter'in sosyal medya paylaşımı olay oldu

    Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü sunucu Öykü Serter, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla takipçilerinin beğenisini kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 22:32
    • Güncelleme : 17.10.2020 - 22:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Öykü Serter'in sosyal medya paylaşımı olay oldu

    Ünlü sunucu Öykü Serter, son pozuyla adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan sunucu Öykü Serter, önce DJ'liğe sonra da Instagram fenomenliğine soyunmuştu.

    GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

    Instagram'da bir milyon takipçisi olan Serter, Cem Talu'nun objektifine verdiği pozları yayınladı. Genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki sunucu, paylaşımına sonbahar yaprağı ve kalp emojisi koydu. Sarıyer'deki tarihi otelde kamera karşısıan geçen Serter, formda görüntüsü ile binlerce beğeni aldı.

    PAYLAŞIMI ÇOKÇA YORUM ALDI

    Ünlü sunucuya, takipçilerinden "Özlemişiz", "Çok güzelsin", "Yıllar geçtikçe gençleşiyor" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.

    Öykü Serter in sosyal medya paylaşımı olay oldu #1

    Öykü Serter in sosyal medya paylaşımı olay oldu #2

    Öykü Serter in sosyal medya paylaşımı olay oldu #3

    Öykü Serter in sosyal medya paylaşımı olay oldu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir