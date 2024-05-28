Oyuncu Anıl Altan'ın Galatasaray paylaşımı eşi Pelin Akil'i kızdırdı. Son günlerde 'boşanma' haberleriyle gündeme gelen oyuncu çift Anıl Altan ile Pelin Akil, şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuldu.

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Boşanma yolunda oldukları iddia edilen Anıl Altan ve Pelin Akil, bu iddiaları yalanlamıştı.

"Her şey ortada"

Akil, iddialar sonrasında "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok." demişti.

Evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenilen Altan, yeni bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini sevincini kızlarıyla poz vererek kutlayan Anıl Altan, eşinden hiç beklemediği bir tepki gördü.

"Eleştiriyorum bu fotoyu"

Akil, bir takipçinin 'Alin ve Lina'nın tam olarak GS'li olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriyorum bu fotoyu.' yorumunu görünce kocasına patladı.

"Ok kutluyorum"

Pelin Akil'in "Ben de yani fotoğrafları gördüm ne alaka dedim? Ok kutluyorum GS'lıları da kızlarla koymak ne alaka? Kendi kendine sevin." cevabını görenler, şaştı kaldı. Oyuncunun ciddi mi olduğu yoksa şaka mı yaptığı merak edildi.