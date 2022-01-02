Ozan Çolakoğlu'na Gülşen'in kıyafetleri soruldu

Cesur sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu tarafından da beğeniliyor.

Pop müziğinin iddialı ismi Gülşen, sahnede tercih ettiği kıyafetlerle sık sık adından söz ettiriyor.

Son günlerde birçok meslektaşı, ünlü şarkıcının iddialı tarzı hakkında açıklama yaptı. Bu konu, 2016'da hayatını birleştirdiği eşi Ozan Çolakoğlu tarafından nasıl karşılanıyor merak ediliyordu.

Bir süredir Tarkan ile stüdyoya kapanan Ozan Çolakoğlu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

GÜLŞEN'İN KIYAFETLERİ SORULDU

Çalışmaların devam ettiğini belirten Çolakoğlu, eşi Gülşen’in sahne kıyafetleri hakkında yapılan yorumları da değerlendirdi.

Eşine destek çıkan Çolakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK BEĞENİYORUM"

"Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hararet boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum."