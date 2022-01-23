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    Ozan Tufan baba oldu

    Fenerbahçe'den sezon başında İngiltere Premier Lig'inden Watford'a transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan, baba oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 21:44
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    Ozan Tufan baba oldu

    Geçtiğimiz sene mart ayında Çırağan Sarayı'nda Rojin Haspolat ile evlenen futbolcu, baba olduğu Instagram'dan duyurdu.

    "HOŞGELDİN CANIM OĞLUM"

    Hastanede oğlunu öperken fotoğrafını yayınlayan Ozan Tufan, "Hoşgeldin canım oğlum. Hoşgeldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz" diye yazdı.

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