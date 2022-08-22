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    Özcan Deniz'den sevgilisine doğum günü sürprizi

    Özcan Deniz, 'Gamzesine yandığım' dediği sevgilisine sürpriz yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 07:49
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 08:43
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    Özcan Deniz'den sevgilisine doğum günü sürprizi

    Eski eşi Feyza Aktan’la olaylı bir süreçle boşanan Özcan Deniz, 4 yaşındaki oğlu Kuzey ve evlilik hazırlığı yaptığı 28 yaşına giren İranlı modacı Samar Dadgar ile tatil çıkmıştı.

    Tatilden dönen Özcan Deniz, sevgilisi için doğum günü partisi düzenledi. Sevgilisi için görkemli bir pasta yaptıran Deniz, paylaşımıyla da dikkat çekti.

    "İyi ki geldin"

    Yaptırdğı pasta ile poz veren ünlü şarkıcı "İyi'ki geldin..Sen geldin şehre bir film geldi Ben yenilendim,bulutlar gitti. Bir güzel orman oldu yazılarda İklim değişti,akdeniz oldu.. O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokundugun her şeyi.. iyi'ki dogdun masalımın prensesi.Güzel gülüşlüm,gamzesine yandığım." yazdı.

    Özcan Deniz'den sevgilisine doğum günü sürprizi ViDEO

    Özcan Deniz den sevgilisine doğum günü sürprizi #1

    Özcan Deniz den sevgilisine doğum günü sürprizi #2


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