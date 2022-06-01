Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı hakim karşısına çıktı

Futbolcu Özer Hurmacı ve aralarındaki boşanma davası süren eşi Mihriban Hurmacı aralarındaki "darp" davasında yeni gelişmler..

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, karşılıklı şikayetçi oldukları için "müşteki-sanık" sıfatı bulunan Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı avukatlarıyla katıldılar.

"5 gayrimenkulum var"

Özer Hurmacı kimlik sorgusunda, 3 çocuklu olduğunu ve boşanma arifesinde olduğunu belirterek "17 sene futbol oynadım. Evim var. Yine bana ait, eşimin yaşadığı ev var. 5 tane gayrimenkulum var" dedi.

Mihriban Hurmacı ise "Ev bana ait" diyerek itirazda bulundu. Mihriban Hurmacı ise çalışmadığını belirterek "Anneyim ben çalışmıyorum. Kendi evimde oturuyorum. Aylık gelirim yok" diye konuştu.

"Beni ısırdı"

Daha sonra ifadesi sorulan Özer Hurmacı, "Üç tane çocuğumun annesinin tabii ceza almasını istemem. Mihriban hanım telefonumu görüp kıskançlık krizine girdi. Küfretti, tokat attı. Parmağımı ısırdı dikiş atıldı. Çok konuşmak istemiyorum çünkü basına çıkıyor hemen. Daha önce anlattığım gibi oldu. Üç tane çocuğum büyüyünce bunları okuyacak okumalarını istemiyorum. Sadece kendimi savundum. Kesinlikle darbetmedim. Onu kendimden uzaklaştırırken telefon yüzüne geldi" şeklinde konuştu. Avukatı Esennur Ezgi de "Müvekkilimin parmağında üç dikişi var suçlamaları kabul etmiyoruz. Beraatini istiyoruz" dedi.

Hakimi kızdırdı

Mihriban Hurmacı ise ifadesinde, "O gün telefon ekranına başka kadından mesajlar düştü. Telefonu açtım ve yanına gittim. Bunu açıkla dedim. Beni aldattığı ortada 'Sen kimsin' deyip küfretti. Beni itti telefonla yüzüme vurmaya başladı. Her yanım kanadı. Bana 'Zombiye benziyorsun git yüzünü yıka' dedi. Ben çığlık atınca eliyle ağzımı kapattı. Beni sıkı tuttu bağırdığım için. Çocukları görünce bıraktı. Telefonu alıp tuvalete kaçtı. Ben de jandarmaya gittim" dedi. Özer Hurmacı'yı tehdit etmediğini belirten Mihriban Hurmacı, "Özer Hurmacı'daki yaralanmaları hatırlamıyorum" dedi. Özer Hurmacı'nın bu ifadelere gülmesi üzerine hakim duruşma düzenini bozmaması uyarısında bulundu.

Mihriban Hurmacı'nın avukatı Serkan Toper de kadına şiddet konusunda çok talihsiz bir süreç yaşandığını belirterek Mihriban Hurmacı'nın dayak yedikten sonra sosyal medya hesabından paylaştığı kanlı fotoğraflarını elinde tutarak "Aldatılan sonra şiddete maruz kalan, tek başına yaşayan bir kadından bahsediyoruz. Müvekkilim hakaret ve tehditte bulunmamıştır. Darbeye maruz kalmıştır. Özer Hurmacı'nın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Hapis talebi

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mihriban Hurmacı'nın "hakaret" ve "tehdit" suçundan, Özer Hurmacı'nın ise "tehdit" suçundan delil yetersizliğinden beraatini talep etti. Savcı, tarafların "Eşe karşı basit yaralama" suçundan ise 6'şar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapislerini talep etti.















