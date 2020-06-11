Özer Hurmacı'nın eşi 5 aylık hamile

Ünlü futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, önceki gün İstinyePark AVM'de görüntülendi.

Öğle saatlerinde tek başına geldiği AVM'nin Markalar Sokağı'nda görüntülenen Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, önceki gün tek başına geldiği AVM'nin Markalar Sokağı'nda görüntülendi.

Kameralara göbeğini tutarak poz veren Hurmacı, beş aylık hamile olduğunun müjdesini verdi.

"ÖZER ÇOCUKLARA BAKIYOR"

Bir erkek ve bir kız olmak üzere iki çocukları olan çiftin, üçüncü çocuklarının da kız olacağı öğrenildi. Bu süreçte hem hamilelik hem de evde kaldığı için 10 kilo aldığını belirten Mihriban hanım "Özer bugün evde, 'Ben çocuklara bakarım, sen biraz çık hava al' dedi. Ben de biraz açık alanda alışveriş yapmaya geldim" dedi.