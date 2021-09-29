Özer Hurmacı'nın eşi servet istiyor

Eşi Özer Hurmacı'ya karşı boşanma davası açan Mihriban Hurmacı, 30 milyon TL istiyor.

Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'dan boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

"ASTROLOJİ HARİTALARIYLA BENİ SUÇLUYOR"

Yakışıklı futbolcu, "Astroloji haritalarına bakarak beni aldatan adam olmakla suçluyor." diyerek çocuklarının velayetini istemişti.

İddiaların asılsız olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı da karşı boşanma davası açtı. Hurmacı, "İstediğim şartlarda boşanmazsan oturduğun evden atarım' diyerek tehdit ediyor. Can güvenliğim de tehlikede." dedi.

SERVET İSTİYOR

Korunma talep eden Mihriban Hurmacı, çocukları için aylık toplam 75 bin lira iştirak nafakası, 15 milyon maddi, 15 milyon da manevi tazminat istedi. Mahkeme, Özer Hurmacı hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi.