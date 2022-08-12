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    Özge Özpirinçci, doğum kilolarını verdi

    Yeni doğum yapan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 07:12
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 07:36
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    Özge Özpirinçci, doğum kilolarını verdi

    Meslketaşı Burak Yamantürk ile ilk kez anne-baba olan Özge Özpirinçci, eşi ve arkadaşlarıyla tatile çıktı.

    Kilo kalmadı

    Doğumdan sonra hızlıca verdiği kilolarla adından söz ettiren Özpirinçci'den bikinili poz verdi. Güzel oyuncu doğumdan sonraki fiziğiyle takipçilerini mest etti.

    Özpirinçci, doğumdan sonra hızlıca verdiği kilolarla gündem oldu.

    Özge Özpirinçci 30 Kasım tarihinde ilk bebeği Mercan’ı kucağına aldı.

    Özge Özpirinçci, doğum kilolarını verdi #1

    Özge Özpirinçci, doğum kilolarını verdi #2


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