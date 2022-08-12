Özge Özpirinçci, doğum kilolarını verdi

Yeni doğum yapan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi.

Meslketaşı Burak Yamantürk ile ilk kez anne-baba olan Özge Özpirinçci, eşi ve arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Kilo kalmadı

Doğumdan sonra hızlıca verdiği kilolarla adından söz ettiren Özpirinçci'den bikinili poz verdi. Güzel oyuncu doğumdan sonraki fiziğiyle takipçilerini mest etti.

Özpirinçci, doğumdan sonra hızlıca verdiği kilolarla gündem oldu.

Özge Özpirinçci 30 Kasım tarihinde ilk bebeği Mercan’ı kucağına aldı.