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    Özge Özpirinçci, eski günlere daldı

    Özge Özpirinçci, hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 15:44
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    Özge Özpirinçci, eski günlere daldı

    8 yıldır aşk yaşadığı Burak Yamantürk ile hayatını birleştiren Özge Özpirinçci, 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı.

    Eski fotoğrafları yayınladı

    İlk kez anne olma sevincini yaşayan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'tbt' (Throwback Thursday) notuyla yayınladı.

    "Zaman nasıl geçti"

    Özpirinçci, gönderisinde "Şimdi bir bu fotograflara bakıyorum bir Mercan'a bakıyorum ve zaman nasıl geçti inanamıyorum!" ifadelere yer verdi.

    Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Özge Özpirinçci'nin fotoğraflarına; Müge Boz, Umut Evirgen, Demet Evgar, Burcu Biricik, Özge Özder, Eda Gürkaynak, Seray Kaya ve Elvin Levinler gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.

    Özge Özpirinçci, eski günlere daldı #1

    Özge Özpirinçci, eski günlere daldı #2

    Özge Özpirinçci, eski günlere daldı #3


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