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    Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün birinci yıl mutluluğu

    Aralık 2021'de kızları Mercan'ı kucaklarına alan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evliliklerinin birinci yılını kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:14
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    Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün birinci yıl mutluluğu

    Evliliklerini ve özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden sosyal medyanın aktif olmayan ünlü isimlerinden Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten yeni pozlar geldi.

    Birinci yıl mutluluğu

    Evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlayan ikili, nikâh töreninde çekilen kareleri paylaştı. Yamantürk, eşiyle pozlarına; "Birinci yılımız kutlu olsun karıcığım." yazıp kalp emojisi koyarken; Özpirinçci de mor kalp emojisi ekleyerek, "Birinci yılımız kutlu olsun kocacığım." notunu düştü.

    Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk ün birinci yıl mutluluğu #1

    Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk ün birinci yıl mutluluğu #2


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