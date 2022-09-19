Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün birinci yıl mutluluğu

Aralık 2021'de kızları Mercan'ı kucaklarına alan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evliliklerinin birinci yılını kutladı.

Evliliklerini ve özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden sosyal medyanın aktif olmayan ünlü isimlerinden Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten yeni pozlar geldi.

Birinci yıl mutluluğu

Evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlayan ikili, nikâh töreninde çekilen kareleri paylaştı. Yamantürk, eşiyle pozlarına; "Birinci yılımız kutlu olsun karıcığım." yazıp kalp emojisi koyarken; Özpirinçci de mor kalp emojisi ekleyerek, "Birinci yılımız kutlu olsun kocacığım." notunu düştü.