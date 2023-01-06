Özge Özpirinçci: Oyunculuk özgürleştiriyor

Radikal bir karar alarak anne olduktan sonra saçlarını boyatan Özge Özpirinçci, oyunculuğu anlattı.

Şu sıralar Kıvanç Tatlıtuğ ile oynacakları Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptırmasıyla çok konuşulan oyuncu Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Efe Tunçer’in YouTube’da yayınlanan “Teras Noir” adlı programına konuk oldu.

Meriç Aral ve Efe Tunçer’in sorularını yanıtlayan Özpirinçci oyunculuğun kendisini özgürleştirdiğini söyledi.

"Özgürleşiyorum"

Gündelik hayatta yapamadığı şeyleri oyunculukta gerçekleştirebildiğini söyleyen Özpirinçci, “Yaptığım roller beni özgürleştiriyor. Kendi hayatımda hissetmediğim duygular, düşmediğim durumlar, vermek zorunda olmadığım tepkilerle tanışıyorum. Sonra kamera önünde ben bunları benimseyip yüzde 200’lük performansla gösterdiğimde çok özgürleşiyorum.





"Beyzbol sopasıyla camını kırmak istiyorum"

Gerçek hayatta veremediğim bir tepkiyi rolümle verebiliyorum. Mesela trafikte birine sinirlendin, inip beyzbol sopasıyla camını kırmak istiyorsun. Gerçek hayatta bu tepkiyi veremiyorsun tabii ama oyunculukta her şeyi yapman mümkün.” diye konuştu.