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    Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk pozlar

    Radikal bir karar alarak anne olduktan sonra saçlarını boyatan Özge Özpirinçci, şimdi de verdiği pozlarla gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 13:59
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 14:11
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    Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk pozlar

    Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile evli olan Özge Özpirinçci, bir yıl önce anne olmuş, kızı Mercan’ı dünyaya getirmişti.

    Anne olduktan sonra ilk poz

    Geçen süre içinde kilo verip eski formuna kavuşan oyuncu, doğumdan sonra ilk kez kamera karşısına geçti.

    Özpirinçci, yakın dostu yönetmen Umut Evirgen’e çok özel pozlar verdi.

    Özge Özpirinçci den doğum sonrası ilk pozlar #1

    Özge Özpirinçci den doğum sonrası ilk pozlar #2

    Özge Özpirinçci den doğum sonrası ilk pozlar #3

    Özge Özpirinçci den doğum sonrası ilk pozlar #4


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