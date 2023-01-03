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- Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk pozlar
Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk pozlar
Radikal bir karar alarak anne olduktan sonra saçlarını boyatan Özge Özpirinçci, şimdi de verdiği pozlarla gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 13:59
- Güncelleme : 03.01.2023 - 14:11
Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile evli olan Özge Özpirinçci, bir yıl önce anne olmuş, kızı Mercan’ı dünyaya getirmişti.
Anne olduktan sonra ilk poz
Geçen süre içinde kilo verip eski formuna kavuşan oyuncu, doğumdan sonra ilk kez kamera karşısına geçti.
Özpirinçci, yakın dostu yönetmen Umut Evirgen’e çok özel pozlar verdi.