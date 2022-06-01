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    Özge Özpirinçci'den gazetecilere sitem: Çekmeyin

    Kızı Mercan'la Bodrum'da görüntülenen oyuncu Özge Özpirinçci, kendisini çeken gazetecilere tepki gösterdi.
    • 01.06.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:42
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    Özge Özpirinçci'den gazetecilere sitem: Çekmeyin

    Meslektaşı Burak Yamantürk'le dünyaevine giren ve yakın zamanda anne olan oyuncu Özge Özpirinçci, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

    Özpirinçci, kızı Mercan'la birlikte bir AVM çıkışında objektiflere takıldı.

    "Çekmeyin"

    "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin" diyen Özpirinçci, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

    iHA'nın haberine göre daha sonra bebeğini araca bindiren Özpirinçci, tekrar görüntülendiğini fark edince bu kez de "Plakamı çekmeyin. Çekecekseniz sormasaydınız o zaman" sözleriyle sitemde bulundu.

    Öte yandan Özpirinçci’nin doğumdan sonra eski fiziğine kavuşması dikkatlerden kaçmadı.

    Özge Özpirinçci'den gazetecilere sitem: Çekmeyin VİDEO

    Özge Özpirinçci den gazetecilere sitem: Çekmeyin #1

    Özge Özpirinçci den gazetecilere sitem: Çekmeyin #2

    Özge Özpirinçci den gazetecilere sitem: Çekmeyin #3


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