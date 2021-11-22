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Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları
8.5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’den karnı burnunda kareler geldi.
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 07:47
Eşi Burak Yamantürk ile kızlarını kucağına almaya hazırlanan Özge Özpirinçci, doğum için gn sayıyor.
Uzun süre hamilelik pozları vermemek için kameralardan kaçan Özpirinçci, karnı burnunda pozlarını yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç sosyal medya hesabından paylaştı.
"YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTİYOR"
Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Özpirinççi, “Çok iyiyim. Doğuma az kaldı. Sağlıklar yerinde” diye konuşmuştu. Özge Özpirinçci, kızları için isim düşünüp düşünmedikleri hakkındaki sorulara “Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak” yanıtını vermişti.