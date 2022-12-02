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    Özge Ulusoy evleniyor

    2.5 yıldır rüya gibi bir aşk yaşayan Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu evlilik hazırlığı yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:40
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    Özge Ulusoy evleniyor

    İş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan ünlü model Özge Ulusoy'un, kısa bir süre önce sevgilisinden evlilik teklifi aldığı ortaya çıktı.

    Teklif, Özge Ulusoy'un sosyal medyadaki paylaşımıyla ortaya çıktı. 28 Ekim'de 40 yaşına basan güzel modelin, o güne kadar yaptığı paylaşımlarında görülmeyen tektaş yüzük, son karelerinde ise sürekli parmağındaydı.

    Özge Ulusoy evleniyor #1

    Paris'te teklif

    Özge Ulusoy'un dev bir pırlantayla süslü yüzüğüyle ilk paylaşımını 7 Kasım'da yapması ise teklifin, Çolakoğlu tarafından Özge Ulusoy'un yaş günü için gittikleri Paris'te yapıldığını ortaya koydu.

    Özge Ulusoy evleniyor #2

    1 milyon TL

    Son olarak dün bir paylaşım yapan güzel model, değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu tahmin edilen tektaşını ise ilk kez bu kadar net göstererek evlilik teklifini ilan etti.

    Bu arada ikilinin yakınları, evlilik teklifini doğrularken "Düğün, önümüzdeki sene" bilgisini de verdi.

    Özge Ulusoy evleniyor #3

    Özge Ulusoy evleniyor #4


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