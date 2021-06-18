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    Özge Ulusoy'dan estetik açıklaması

    Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken model Özge Ulusoy, sadece burnunda estetik olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 11:45
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    Özge Ulusoy'dan estetik açıklaması

    38 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, önceki gün bir güzellik ve estetik fuarını ziyaret etti. Yüzündeki değişiklikle ilgili sürekli gündeme gelen Ulusoy, estetik yaptırdığı iddialarına cevap verdi.

    "YOCA EVCİMİK'E BENZETMİŞLER"

    Güzel manken, "Bakın yüzümde bir şey görüyor musunuz? Burnum dışında estetiğim yok. Yonca Evcimik'e benzetmişler. Gurur duyarım." dedi.

    Özge Ulusoy dan estetik açıklaması #1

     

    PANDEMİYİ DEĞERLENDİRDİ

    Ulusoy, pandeminin en yoğun yaşandığı kış döneminde estetik cerrahların yolunu tutmuş, değişim fotoğrafları basına yansımıştı.

    Özge Ulusoy dan estetik açıklaması #2

    Özge Ulusoy dan estetik açıklaması #3Özge Ulusoy dan estetik açıklaması #4

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