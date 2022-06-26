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Özlem Yıldız fiziğiyle genç mankenlere taş çıkardı!

Özlem Yıldız fiziğiyle genç mankenlere taş çıkardı!

Bir zamanların en ünlü mankenleri kız kıza tatile çıktı.Özlem Yıldız,Emine Ün ve İlgi Gövsa ortalığı kasıp kavurdu..