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- Özlem Yıldız fiziğiyle genç mankenlere taş çıkardı!
Özlem Yıldız fiziğiyle genç mankenlere taş çıkardı!
Bir zamanların en ünlü mankenleri kız kıza tatile çıktı.Özlem Yıldız,Emine Ün ve İlgi Gövsa ortalığı kasıp kavurdu..
- Haber Merkezi
- 26.06.2022 - 02:57
Bir döneme damga vuran güzel mankenler Bodrum'da objektiflere yakalandı.Kız kıza tatile çıkan Özlem Yıldız,Emine Ün ve İlgi Gövsa soluğu Bodrum'un serin sularında aldı.Genç mankenlere taş çıkaran eski mankenler fit halleriyle dikkat çekti.Birlikte oldukça keyifli vakit geçiren üçlü bol bol güneşlenip denize girdi.
Bodrum'da tatil yapan eski mankenler hasret giderdi.Fit hali gözlerden kaçmayan Özlem Yıldız genç mankenlere adeta taş çıkardı.İşte Özlem Yıldız'ın gündem olan pozları;