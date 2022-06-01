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    Özlem Yıldız, sezonu Bodrum'da açtı

    Ünlü sunucu Özlem Yıldız, fiziği ve güzelliği ile dikkatleri çekmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 07:58
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 08:16
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    Özlem Yıldız, sezonu Bodrum'da açtı

    Her yaz olduğu gibi bronz ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Özlem Yıldız, 2022 yaz sezonunu açmak için Bodrum'a gitti.

    Telefon susmadı

    Yıldız, bir otelin plajında denize girip güneşlendi. Sarı renkli bir bikini giyen Yıldız, elinden telefonu düşürmedi.

    Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile dünyaevine girmiş, 2013'te boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten 2006'da Demir adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. 2009'da maddi sıkıntıya girene kadar şaşalı bir hayat süren Sinan Serter, daha sonra yaşadığı maddi krizle haberlere konu olmuştu.

    Özlem Yıldız, sezonu Bodrum da açtı #1

    Özlem Yıldız, sezonu Bodrum da açtı #2


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