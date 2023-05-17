Pamela Anderson, makyajsız
ensonhaber.com

55 yaşındaki Amerikalı yıldız Pamela Anderson, son verdiği pozlarla yaşıtlarına meydan okudu.

Dünyaca ünlü yıldız, meydan okuyan fiziğini göstererek hayranlarından tam not almayı başardı.

Pamela Anderson, makyajsız

Bikini giydi

Uçuk pembe renkli bir takımı tercih eden Pamela Anderson, ilk pozunda kollarını yukarı kaldırarak doğrudan kameraya baktı. Sevilen isim, bir diğer pozunda ise aynı renklerde bir mayo tercih ederek sandalyede oturduğu anları paylaştı.

Pamela Anderson, makyajsız

Anderson’un paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.