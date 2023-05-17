Pamela Anderson, makyajsız Dünyaca ünlü yıldız Pamela Anderson, bikinisini giydi tamamen makyajsız kamera karşısına geçti.

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55 yaşındaki Amerikalı yıldız Pamela Anderson, son verdiği pozlarla yaşıtlarına meydan okudu.

Dünyaca ünlü yıldız, meydan okuyan fiziğini göstererek hayranlarından tam not almayı başardı.

Bikini giydi

Uçuk pembe renkli bir bikini takımı tercih eden Pamela Anderson, ilk pozunda kollarını yukarı kaldırarak doğrudan kameraya baktı. Sevilen isim, bir diğer pozunda ise aynı renklerde bir mayo tercih ederek sandalyede oturduğu anları paylaştı.

Anderson’un paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.