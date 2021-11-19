Pamela Spence yıllara meydan okuyor

Bir dönemin popüler şarkıcılarından Pamela Spence, uzun zaman sonra bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

48 yaşındaki ünlü şarkıcı Pamela Spence, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Spence, spor giyimi ve yıllara meydan okuyan fiziği ile dikkatleri üzerinde topladı.

Uzun süre yeni sezon ürünleri inceleyen ve alışverişin keyfini çıkaran başarılı sanatçı, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra "Kolay gelsin" demekle yetindi.

"HİÇ YAŞLANMIYOR"

48 yaşındaki sanatçının son halini görenler, "Hiç yaşlanmıyor, yıllara meydan okuyor" yorumunu yaptı.