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    Pamuk Prenses filminin kadrosuna Gal Gadot da katıldı

    Wonder Woman filmindeki rolüyle herkes tarafından beğenilen Gal Gadot'un Pamuk Prenses filminde kötü kraliçeyi oynayacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 07:03
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 07:04
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    Pamuk Prenses filminin kadrosuna Gal Gadot da katıldı

    Red Notice, Hızlı ve Öfkeli, son olarak da Wonder Woman gibi filmlerle ününe ün katan güzel oyuncu Gal Gadot, yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

    PAMUK PRENSES FİLMİNDE OYNAYACAK

    Süper kahraman filmi Wonder Woman'da oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gadot, şimdi de Disney’in Pamuk Prenses filminde olacağını açıkladı.

    Grimm Kardeşler'in Pamuk Prenses masalından beyazperdeye uyarlanan filmde Gadot, kötü kraliçeye hayat vereceğini bildirdi.

    Pamuk Prenses filminin kadrosuna Gal Gadot da katıldı #1

    KÖTÜ KRALİÇEYİ CANLANDIRACAK

    Herkesin pamuk prenses rolünde oynayacağını sandığı Gadot'un, kötü kraliçeyi nasıl canlandıracağı merakla beklenmeye başlandı.

    Orijinal hikayede bazı güncellemeler yapılacak olan filmin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Film için La La Land'in Oscar ödüllü bestecileri Benj Pasek ve Justin Paul yeni şarkılar yazıyor.

    Filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanması beklenirken, vizyon tarihi henüz belirsiz.

    Pamuk Prenses filminin kadrosuna Gal Gadot da katıldı #2

    Pamuk Prenses filminin kadrosuna Gal Gadot da katıldı #3

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