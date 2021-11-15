Paris Hilton düğününde 4 farklı gelinlik giydi

Nişanlısı Carter Reum ile evlenen Paris Hilton, düğününde dört farklı gelinlik giydi. Sosyal medya hesabından gelinliklerini paylaşan Hilton'a beğeni yağdı.

Amerikalı şarkıcı ve moda tasarımcısı Paris Hilton, girişimci nişanlısı Carter Reum ile dedesi Barron Hilton'ın Los Angeles'daki malikanesinde dünyaevine girdi.

DÜĞÜNE ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM DE KATILMIŞTI

Olağanüstü ilgi gören düğüne çok sayıda ünlü isim de katıldı. Hilton, üç gün süren düğününde 4 farklı gelinlik giydi. Sosyal medyadan gelinliklerini paylaşan Hilton, "Küçüklüğümden beri hayal ettiğim peri masıl düğünüm gerçek oldu" notunu düştü.

GİYDİĞİ 4 FARKLI GELİNLİĞİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Hilton'ın giydiği 4 gelinliğin detayları da ortaya çıktı. Düğünde önce Oscar de la Renta tasarımı çiçek motifli bir gelinlik giyen Paris Hilton, Reum ile ilk dansı için Israilli modaevi Galia Lahav'ın prenses modeli giysisini tercih etti.

Resepsiyon için omuz boyunca çiçek işlemeleri olan çok daha kısa bir Oscar de la Renta elbisesi giyen Paris Hilton, daha sonraysa kıyafetini Pamella Roland elbisesiyle değiştirdi.

DÜĞÜNDEN ÖNCE AĞLADIĞINI SÖYLEDİ

Düğün hakkında duygularını açıklayan Paris Hilton, "Ağladığım an gerçek aşkımı bulduğumu biliyordum. Yüzümden akan rimeli de gözyaşları arasında temizledim" dedi.

"BİRLİKTE YARATACAĞIMIZ GELECEK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Ayrıca, paylaşımlarının arasına, nikah anının da fotoğraflarını ekleyen Hilton, "Hayatımda hissettiğim en inanılmaz sihirli ve sevgi dolu duygulardan biri. Kayıp parçamı bulmuşum. Sen bizim çocuklarımızın babasısın. birlikte yaratacağımız gelecek için çok heyecanlıyım" dedi.