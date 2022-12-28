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    Paris Hilton'dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu

    Amerikalı yıldız, 2023'ü beklerken yılbaşı ağacının önüne geçti. Hilton'un kırmızı iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 09:25
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    Paris Hilton'dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu

    Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, yeni paylaşımı ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.

    2023 için geri sayıma geçen Amerikalı yıldız, evine yılbaşı ağacı kurdu.

    Ağacın önünde kırmızı iç çamaşırları ile poz veren Hilton, bu anları 21 milyon 300 binlik hesabından paylaştı.

    "Bu noel kırmızılar içindeyim"

    Paris Hilton, dikkat çekici pozlarının altına ise "Bu noel kırmızılar içindeyim" notunu düştü.

    Bir diğer yandan yıldız, 2021 yılınca nikah masasına oturduğu Carter Reum ile de yılbaşına özel tulum giydikleri fotoğrafları eklemeyi pas geçmedi.

    İşte binlerce yorum ve beğeni alan o paylaşımlar...

    Paris Hilton dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu #1

    Paris Hilton dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu #2

    Paris Hilton dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu #3

    Paris Hilton dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu #4

    Paris Hilton dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu #5

    Paris Hilton dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu #6

    Paris Hilton dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu #7

    Paris Hilton dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu #8

    Paris Hilton dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu #9

    Paris Hilton dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu #10


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