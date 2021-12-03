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    Paris Hilton'un balayı günlüğü

    Paris Hilton, sosyal medya hesabından balayı fotoğraflar yayınlamaya devame diyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 07:42
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    Paris Hilton'un balayı günlüğü

    Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, aradığı mutluluğu dördüncü nişanlısı Carter Reum'da bulmuştu. Bir süredir bekarlığa veda partileri düzenleyen Hilton, geçtiğimiz haftalarda Reum ile dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde nikah masasına oturmuştu.

    BİTMEYEN BALAYI

    Nikahtan hemen sonra tatile çıkan Paris Hilton, Bora Bora adalarındaki balayına devam ediyor.

    Önceki gün tekne turuna çıkan ve dalış yapan sosyetik güzel, verdiği pozları Instagram’dan sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Hilton'un paylaşımları binlerce beğeni topladı.

    Paris Hilton un balayı günlüğü #1Paris Hilton un balayı günlüğü #2

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