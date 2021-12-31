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- Paris Hilton'un takipçisine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
Paris Hilton'un takipçisine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
Yazar Carter Reum ile dünyaevine giren Paris Hilton, yedi haftalık balayından dolayı çok istediği filmi izleyemediği için dert yandı.
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 08:23
- Güncelleme : 31.12.2021 - 08:42
Paris Hilton, geçtiğimiz ay nişanlısı Carter Reum ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, kutlamalar bittikten sonra yedi haftalık balayı planlaması yapmıştı.
Eşiyle mutlu birlikteliğini her fırsatta Instagram hesabından gözler önüne seren 40 yaşındaki sosyetik güzel, Twitter'dan bir takipçisinin yönelttiği soruya verdiği cevapla gündeme geldi.
"SİNEMALARDA GÖSTERİLİYOR"
Hilton, "House of Gucci' filmini izledin mi? Romantik değil ama çok eğlenceli" sorusunu, "Seyretmek istiyorum. Ama film sadece sinemalarda gösteriliyor ve ben özel bir adada balayındayım." şeklinde cevapladı.