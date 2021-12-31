Haberler

Magazin Haberleri

Paris Hilton'un takipçisine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Paris Hilton'un takipçisine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Yazar Carter Reum ile dünyaevine giren Paris Hilton, yedi haftalık balayından dolayı çok istediği filmi izleyemediği için dert yandı.