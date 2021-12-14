Paris Hilton'un yedi haftalık balayı tatili sürüyor

Geçtiğimiz ay evlenen Paris Hilton, çıktığı balayı tatilinden hala dönmedi.

Görkemli bir düğünle evlenen Paris Hilton, evlendiğinden beri gündemden düşmüyor.

ABD’li otel zinciri varisi milyarder Paris Hilton ile milyoner iş insanı Carter Reum’un balayı tatili dört haftadır sürüyor. Karayipler’de olan çift, balayı için yedi hafta ayırdığını söyledi.

"ÇOK ÇALIŞTIK"

Paris Hilton, “Çok çalıştık, uzun bir tatile ihtiyacımız vardı” dedi.

Paris Hilton'un yedi hafta tatil yapacağını duyan takipçileri fotoğraflarına yorum yağdırdı. Çiftin fotoğraflarına “Günlük hayatta da balayında gibi yaşıyorsunuz” yorumları yapıldı.