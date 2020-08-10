Pedro de Noronha konuştu

Tülin Şahin'in kızının babası Pedro de Noronha sessizliğini bozdu.

Ünlü manken Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiğini duyurmuş, kasımda da kızları Sienna Leyla doğmuştu.

"DONDURMAMA KARIŞIYOR"

Ancak çiftin evlenmediği ve Noronha'nın `Bebeği bana göstermiyor" diye dava açtığı ortaya çıktı. Tülin Şahin "Hamileyken dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar çok yıpratıcıydı. Doğum sonrası eski fiziğime dönmem konusunda ağır baskı yaptı. 5 aylık kızıma bile 'Şişman' dedi. Böyle terbiyesizce tartışmalara maruz kaldım" açıklamasını yaptı.

"CANIM DEDİM"

Pedro de Noronha bu iddiaların ispat edilebilir bir şekilde asılsız olduğunu söyledi. Noronha "Portekizcede 'gorda' hem 'şişman' hem de 'canım’ anlamındadır. İnsan kızına 'canım' dediği için elaleme rezil edilir mi? Diğer tüm suçlamaların da basit açıklamaları var. Ama bunları anlatmanın yeri medya değil. Tülin'e de son birkaç aydır defalarca dediğim gibi, onun bana gösterdiği büyük öfkeye sevgiyle cevap vereceğim. Çünkü bana bu yakışır" diye konuştu.