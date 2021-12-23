Penelope Cruz: Sosyal medyaya güvenmiyorum

Penelope Cruz, eşi Javier Bardem ve çocuklarının sosyal medya kullanmasına karşı olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Penelope Cruz Penelope Cruz, çok fazla sosyal medya kullanmadığını ve en azından şimdilik çocuklarının da kullanmasını hiç istemediğini söyledi.

"DENEY GİBİ"

Cruz, popüler talk show CBS Sunday Morning’e verdiği röportajda sosyal medyayı nasıl kullandığını anlattı. Aktris, “Sosyal medya ile çok azını çok dikkatli kullandığım garip bir ilişkim var. Mantıklı olmayan bir şey var ve özellikle genç nesilleri etkiliyor.

"ÜZÜLÜYORUM"

Şu anda genç olanlar için gerçekten üzülüyorum. Sanki dünya onlar üzerinde bir tür deney yapıyormuş gibi. 12 yaşındaki bir çocuğu bu kadar teknolojiye maruz bırakırsan ne olacağını görelim. Sosyal medyaya dahil olmaları durumunda hâlâ gelişmekte olan beyinleri için hiçbir koruma yok” dedi.