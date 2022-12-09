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    Petek Dinçöz: Göğüslerim 10 yaşında

    Bir dönemin aranan isimlerinden şarkıcı Petek Dinçöz, katıldığı programda ilginç açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 07:07
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 07:21
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    Petek Dinçöz: Göğüslerim 10 yaşında

    Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Okan Bayülgen'in programına konuk oldu. Petek Dinçöz'ün sorduğu bir soru ortalığı karıştırdı.

    Dinçöz'ün konuklara yeni jenerasyonun büyük gösterdiğini ima ederek "Yeni nesil büyük mü gösteriyor küçük mü?" sorusunu yöneltmesinin ardından konu estetiğe geldi. Bu esnada Okan Bayülgen'in programdaki doktora göğüs estetiği ile alakalı sorduğu soru herkesi güldürdü.

    "Benimle eskidiler"

    Bayülgen, programına konuk ettiği doktora, “Hocam estetik operasyon geçirdiğimiz zaman o da bizim yaşımızda mı oluyor, estetik operasyonlarımız” diye sordu. Bayülgen, “Mesela ben hiçbir estetik operasyon geçirmediğim için vücudumun her tarafı aynı yaşta. Benimle beraber doğmuş, benimle beraber eskimiş.” şeklinde konuştu.

    Petek Dinçöz: Göğüslerim 10 yaşında #1

    "Göğüslerim 10 yaşında"

    Petek Dinçöz ise buna “Ama cildin yağlı olduğu için geç yaşlanıyorsun” cevabını verdi.

    Bayülgen bu defa gülerek doktora “Peki, diyelim ki belli bir tarihte göğüslerimi yaptırdım. Onların yaşı benden daha mı küçük oluyor.” diye sordu. Ardından Bayülgen’in “Mesela ben diyelim ki 35 yaşındayım ama göğüslerim 10 yaşında filan…” sözleri programdaki herkesin kahkahaya boğulmasına neden oldu.

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    Petek Dinçöz: Göğüslerim 10 yaşında #6


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