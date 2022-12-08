Petek Dinçöz: Hiç baba sevgisi görmedim

Boşandıktan sonra mesleğine hızlı bir dönüş yapan Petek Dinçöz, çocukluğunu anlattı.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Okan Bayülgen’in sunduğu “Uykusuzlar Kulübü” adlı programa konuk oldu.

Eskiden çok acılar çektiğini söyleyen Petek Dinçöz, romanlara konu olacak kadar zorlu bir hayat yaşadığını söyledi.

Can Tanrıyar ve çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu’yla yaptığı evliliklerin ardından ağustos ayında “çocukluk aşkım” dediği Nida Büyükbayrakdar ile nikâh masasına oturan şarkıcı, hem evliliklerinden hem de çocukluk yıllarından bahsetti:

“Evlendim, çocuk doğurdum, boşandım. Sonra 16 yaşındayken aşık olduğum adamla evlendim. Şu an çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum.

"Hayatım 3 ciltlik kitap olur"

Zaman makinesine girmiş gibiyim. Türk filmi gibi bir hayatım var resmen. Hayatım üç ciltlik kitap olur. Çocukluk, genç kızlık ve sektör. Zor bir çocukluk geçirdim. Çocuklukta hiç baba sevgisi görmedim.”