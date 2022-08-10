Petek Dinçöz'ün nişanlısı eski aşkı çıktı

Petek Dinçöz, nişanlısı Nida Büyükbayraktar'la olan eski bir fotoğrafını paylaştı.

Geçen nisan ayında Serkan Kadıoğlu'ndan boşanıp Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz, önümüzdeki hafta işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evlenecek. Bu, Dinçöz'ün üçüncü evliliği olacak.

Eski aşıklar

Nişanlandığını sosyal medya hesabından duyuran Petek Dinçöz'den, evlilik yolunda ilerlediği Nida Büyükbayraktar'lı yeni bir paylaşım geldi.

Instagram'dan nişanlısının ilk aşkı olduğunu duyuran güzel şarkıcı, eski bir fotoğraf yayınladı.

"Ben 17 sen 26 yaşında"

Dinçöz paylaştığı kareye; "Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi." notunu düştü.

2 evlilik yaptı

Petek Dinçöz, ilk evliliğini 1999 yılında yapımcı Can Tanrıyar ile yapmıştı. İkinci evliliğini Serkan Kadıoğlu ile yapan Dinçöz'ün bu evlilikten bir oğlu var.