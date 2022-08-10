Petrol
95.67
-0.66%
Euro
18.3479
0.38%
Dolar
17.9599
0.34%
Altın
1.033
-0.04%
Borsa
28
0.00%
Bitcoin
416.903
-2.89%
BTXN Coin
7.54
-1.43%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Petek Dinçöz'ün nişanlısı eski aşkı çıktı

    Petek Dinçöz, nişanlısı Nida Büyükbayraktar'la olan eski bir fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Petek Dinçöz'ün nişanlısı eski aşkı çıktı

    Geçen nisan ayında Serkan Kadıoğlu'ndan boşanıp Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz, önümüzdeki hafta işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evlenecek. Bu, Dinçöz'ün üçüncü evliliği olacak.

    Eski aşıklar

    Nişanlandığını sosyal medya hesabından duyuran Petek Dinçöz'den, evlilik yolunda ilerlediği Nida Büyükbayraktar'lı yeni bir paylaşım geldi.

    Instagram'dan nişanlısının ilk aşkı olduğunu duyuran güzel şarkıcı, eski bir fotoğraf yayınladı.

    "Ben 17 sen 26 yaşında"

    Dinçöz paylaştığı kareye; "Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi." notunu düştü.

    2 evlilik yaptı

    Petek Dinçöz, ilk evliliğini 1999 yılında yapımcı Can Tanrıyar ile yapmıştı. İkinci evliliğini  Serkan Kadıoğlu ile yapan Dinçöz'ün bu evlilikten bir oğlu var.

    Petek Dinçöz ün nişanlısı eski aşkı çıktı #1

    Petek Dinçöz ün nişanlısı eski aşkı çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor
    Dünya

    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor

    Simge Sağın'dan doğum günü paylaşımı
    Magazin

    Simge Sağın'dan doğum günü paylaşımı

    Görüş Bildir