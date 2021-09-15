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    Pınar Altuğ: Bana kırmızı çok yakışıyor

    Önceki akşam ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ, gazetecilerin, "Kırmızı giymişsiniz, yakışmış" sözlerine yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 11:11
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    Pınar Altuğ: Bana kırmızı çok yakışıyor

    Sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün bir ödül töreninde sahnedeydi. Kırmızı bir elbise tercih eden ünlü yıldız, kendisine kırmızı rengin çok yakıştığını söyledi.

    "YAKIŞIR"

    Tören öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Altuğ, "Kırmızı giymişsiniz, yakışmış." diyen muhabirlere, "Evet, kırmızı bana çok yakışıyor." sözleriyle yanıt verdi.

    47 yaşındaki yıldız, "İnsanlar ödül alınca mutlu oluyor, ben de böyle bir gecenin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum." açıklamasını yaptı.

    Pınar Altuğ: Bana kırmızı çok yakışıyor #1

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