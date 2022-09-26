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Pınar Altuğ kampta
48 yaşındaki Pınar Altuğ arkadaşlarıyla detoks kampına gitti.
- Haber Merkezi
- 26.09.2022 - 09:12
Miss Turkey 2022 gecesinde jüri olan 48 yaşındaki Pınar Altuğ törene siyah derin dekolteli elbisesi ile katılmış ve yıllara meydan okuyan fit vücuduyla adeta şov yapmıştı.
Yarışmadan sonra kaçtı
Fit halini spora borçlu olan Pınar Altuğ iş stresini atmak için yakın arkadaşları ile gittiği detoks kampından paylaşımlarda bulundu.
Amuda kaltı
Kızını Yağmur Atacan'a emanet eden Altuğ keyifli geçirdiği günlerden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un esnekliği ağızları açık bıraktı. 48 yaşındaki Pınar Altuğ amuda kalktığı kareleri paylaşınca beğeni topladı.