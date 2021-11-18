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    Pınar Altuğ'nun kızı Su babasının kopyası

    Gittikleri basketbol maçından fotoğraf yayınlayan Pınar Altuğ'nun kızı Su, çok sayıda yorum aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 14:41
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    Pınar Altuğ'nun kızı Su babasının kopyası

    Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    BABASININ KOPYASI

    47 yaşındaki Pınar Altuğ, son olarak kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte gittikleri basketbol maçından paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun yayınladığı kareye kızı Su damga vurdu.

    Su Atacan'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi.

    Pınar Altuğ nun kızı Su babasının kopyası #1

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