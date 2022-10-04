Pınar Deniz ile Demet Akbağ karşılıklı göbek attı

Bir ödül gecesine katılan iki başarılı oyuncu Pınar Deniz ile Demet Akbağ karşılıklı oynadı.

Usta oyuncu Demet Akbağ ile Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, bir ödül töreninde bir araya geldi.

Gecede Yargı'ya 3 ödül birden verildi. Yılın dizi oyuncusu Kadın - Pınar Deniz, yılın dizi oyuncusu Erkek - Kaan Urgancıoğlu, yılın dizisi - Yargı ödülüne layık görüldü.

"Bilmem mi?"

Yılın tiyatro oyuncusu seçilen Demet Akbağ ile Pınar Deniz'in ödül törenindeki samimiyetleri dikkat çekti. İki ünlü oyuncu, ödüllerini aldıktan sonra ‘Bilmem mi’ şarkısında karşılıklı dans etti.

Akbağ ile Deniz'in dans ettiği o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akbağ ve Pınar Deniz karşılıklı dans etti VİDEO

