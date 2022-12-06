Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı

Oyuncu Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisinin bittiği iddia edildi.

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından da romantik pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyordu.

3 ay önce aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti ayrılık kararı aldı. Kıskançlık krizine giren Yıldırım'ın davranışlarından rahatsız olan Deniz'in, ilişkisini bitirdiği ileri sürüldü.

Banyo fotoğrafı kızdırdı

Deniz'in sosyal medya hesabından yayınladığı banyo pozundan rahatsız olan Yıldırım, kıskançlık krizine girince ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Mola verdiler

Deniz'in, yakın çevresine ilişkisiyle ilgili "Şimdilik mola verdik." dediği öğrenildi.