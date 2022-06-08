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    Pınar Deniz: Oyunculuk beni heyecanlandırıyor

    Son dönemde adı partneri Kaan Urgancıoğlu ile anılan Pınar Deniz, oyunculukla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 10:40
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    Pınar Deniz: Oyunculuk beni heyecanlandırıyor

    ‘Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu, samimi açıklamalarda da bulundu.

    Mesleğini çok sevdiğini söyleyen oyuncu, “Başarımın sırrı istek, inanç ve çalışma azmi. Oynamayı çok seviyorum. Gönülden, her şeyden bağımsız, çıkarsız bir yerden seviyorum.

    "Heyecanlandıran başka bir şey yok"

    Oynadığımda büyüdüğümü ve geliştiğimi hissediyorum. Hatta şu an beni oyunculuk dışında heyecanlandıran ve bana bu kadar tutkulu hissettiren başka bir şey yok.” dedi.

    Pınar Deniz: Oyunculuk beni heyecanlandırıyor #1


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