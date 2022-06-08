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    Pınar Eliçe: Ebru Gündeş ayrıldı

    Bir dönemin ekran yüzlerinden biri olan Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in yeni ilişkisi hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 11:08
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    Pınar Eliçe: Ebru Gündeş ayrıldı

    Ebru Gündeş ve yeni sevgilisi olan Iraklı Rassan Khoshnaw’ın birlikte çekildikleri fotoğrafı ortaya çıktı.

    Şarkıcı Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in yeni ilişkisi hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.

    "Rassan yıkıldı"

    Eliçe, "İikilinin aşkı Dubai'de başladı. Çift Dubai'de dillere destan bir tatil yaptı. Tatilin sonlarına doğru anlaşamayan çift ayrılınca Rassan yıkıldı.

    "Arkadaşları paylaştı"

    Rassan'ın üzüntüsüne dayanamayan bir arkadaşı fotoğrafı basına sızdırdı ve büyük aşk böylelikle belgelenmiş oldu." diye konuştu.

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