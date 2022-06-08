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Pınar Eliçe: Ebru Gündeş ayrıldı

Pınar Eliçe: Ebru Gündeş ayrıldı

Bir dönemin ekran yüzlerinden biri olan Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in yeni ilişkisi hakkında konuştu.