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- Pınar Eliçe: Ebru Gündeş ayrıldı
Pınar Eliçe: Ebru Gündeş ayrıldı
Bir dönemin ekran yüzlerinden biri olan Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in yeni ilişkisi hakkında konuştu.
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 11:08
Ebru Gündeş ve yeni sevgilisi olan Iraklı Rassan Khoshnaw’ın birlikte çekildikleri fotoğrafı ortaya çıktı.
Şarkıcı Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in yeni ilişkisi hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.
"Rassan yıkıldı"
Eliçe, "İikilinin aşkı Dubai'de başladı. Çift Dubai'de dillere destan bir tatil yaptı. Tatilin sonlarına doğru anlaşamayan çift ayrılınca Rassan yıkıldı.
"Arkadaşları paylaştı"
Rassan'ın üzüntüsüne dayanamayan bir arkadaşı fotoğrafı basına sızdırdı ve büyük aşk böylelikle belgelenmiş oldu." diye konuştu.