Pınar Tevetoğlu sandık başında görüntülendi Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu yurt dışında oylarını kullandı.

ensonhaber.com

Tarkan, hafta başı eşi Pınar Tevetoğlu’yla Almanya Düsseldorf’ta oyunu kullandı.

Sandık görevlileri “Tarkan ve sevgili eşleri Pınar Tevetoğlu’na oylarını bizim sandığımızda kullanmak nasip oldu.” mesajıyla paylaşım yapınca ünlü çift, uzun zaman sonra görüntülenmiş oldu.

Tıpkı eşi gibi fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan 37 yaşındaki Pınar Tevetoğlu’nu sosyal medyada görenler, kilo almış hali ve karnının görüntüsü nedeniyle “Acaba hamile mi?” yorumunu yaptı.

Tevetoğlu'ndan hamilelik iddiasıyla ilgili henüz hiçbir açıklama gelmedi.