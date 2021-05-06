Pink'in koronavirüs vasiyeti

Dünyaca ünlü şarkıcı Pink, koronavirüsü çok zor atlattığını söyledi.

ABD’li şarkıcı Pink, geçtiğimiz yıl nisan ayında yakalandığı koronavirüs hastalığı sürecinde vasiyetini gözden geçirdiğini itiraf etti.

"ÇOK KÖTÜYDÜM"

Oğlu Jameson ile rahatsızlığı ağır atlattığını belirten dünyaca ünlü şarkıcı Pink, “Gerçekten çok kötüydüm. Vasiyetimi yeniden yazdım. Bir noktada ikimiz için de her şeyin bittiğini düşündüm.

"KIZIM ONU ÇOK SEVDİĞİMİ SÖYLETTİM"

En yakın arkadaşımı arayıp, ondan kızım Willow’u ne kadar sevdiğimi ona söylemesini istedim. Bir anne olarak bunu düşünüyorsunuz...” diye konuştu.