Prens Harry: Archie, astronot olmak istiyor

İngiliz prens, gelecekteki kariyer hedefine ilişkin oğluyla yaşadığı diyalogları paylaştı.

Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Hollanda'da bu yıl 5'incisi düzenlenen spor etkinliği Invictus Games'in açılış törenine katıldı.

Harry, programda yaptığı konuşmada, 2 yaşındaki oğlu Archie'nin gelecekte yapmak istediği meslekle ilgili konuştu.

"Bazı günler astronot olmak istiyor"

37 yaşındaki Harry, "Rol model olmak güç ve cesaret ister." dedi.

Konuşmasının devamında Harry, "Oğlum Archie ile büyüdüğünde ne olmak istediği hakkında konuştuğumda, bazı günler astronot, diğer günler helikopter pilotu olmak istediğini söylüyor." ifadesini kullandı.

"Kariyerden önce karakter" vurgusu

Oğlu ile geleceği hakkındaki diyaloglarından bahseden Harry, "kariyerden önce iyi bir karaktere" sahip olmanın önemini vurguladı.

Bu yılki Invictus Games, başlangıçta 2020 için planlanmış olsa da, etkinlik koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ve ardından 2022'ye ertelendi.

16 Nisan'da başlayan Invictus Games etkinlikleri, 22 Nisan'da sona erecek.