Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
595.444
-0.01%
BTXN Coin
31.11
-0.67%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Prens Harry: Archie, astronot olmak istiyor

    İngiliz prens, gelecekteki kariyer hedefine ilişkin oğluyla yaşadığı diyalogları paylaştı.
    • 17.04.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Prens Harry: Archie, astronot olmak istiyor

    Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Hollanda'da bu yıl 5'incisi düzenlenen spor etkinliği Invictus Games'in açılış törenine katıldı.

    Harry, programda yaptığı konuşmada, 2 yaşındaki oğlu Archie'nin gelecekte yapmak istediği meslekle ilgili konuştu.

    "Bazı günler astronot olmak istiyor"

    37 yaşındaki Harry, "Rol model olmak güç ve cesaret ister." dedi.

    Konuşmasının devamında Harry, "Oğlum Archie ile büyüdüğünde ne olmak istediği hakkında konuştuğumda, bazı günler astronot, diğer günler helikopter pilotu olmak istediğini söylüyor." ifadesini kullandı.

    "Kariyerden önce karakter" vurgusu

    Oğlu ile geleceği hakkındaki diyaloglarından bahseden Harry, "kariyerden önce iyi bir karaktere" sahip olmanın önemini vurguladı.

    Bu yılki Invictus Games, başlangıçta 2020 için planlanmış olsa da, etkinlik koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ve ardından 2022'ye ertelendi.

    16 Nisan'da başlayan Invictus Games etkinlikleri, 22 Nisan'da sona erecek.

    Prens Harry: Archie, astronot olmak istiyor #1

    Prens Harry: Archie, astronot olmak istiyor #2

    Prens Harry: Archie, astronot olmak istiyor #3

    Prens Harry: Archie, astronot olmak istiyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Erzurum'da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi
    Yaşam

    Erzurum'da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi

    Ralli'yi simülasyonla öğrenen genç yarışlarda mücadele ediyor
    İç Haber

    Ralli'yi simülasyonla öğrenen genç yarışlarda mücadele ediyor

    Görüş Bildir