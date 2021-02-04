Prens Harry, askeri unvanlarını korumak istiyor

Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra fahri askeri unvanlarını sürdürmek isteyen Harry, sert tepkilerle karşılaştı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde şimdi de Prens Harry'nin askeri unvanları tartışma konusu oldu.

Prens Harry, halihazırda Silahlı Kuvvetler'den üç fahri askeri unvana sahip bulunuyor.

HARRY'NİN GÖZÜ ASKERİ UNVANLARDA

Eşi Meghan Markle ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de yeni bir yaşam kuran Harry'nin arkadaşları, Prens'in askeri unvanlarını koruma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Bu konu, Sussex Dükü ve Düşesi'nin aileden ayrılmalarını ifade eden "Megxit"in ardından çözülmemiş birkaç sorundan biri olarak duruyor.

"YA VARSINIZ YA DA YOKSUNUZ"

Konuyla ilgili İngiliz basınına konuşan kıdemli Kraliyet yetkilileri, Buckingham Sarayı'nın görüşünün değişmediğini, dolayısıyla Harry ve Meghan'ın herhangi bir "yarı" Kraliyet rolüne sahip olmasının imkansız olduğunu söyledi.

Durumdan haberdar olan ismi açıklanmayan bir yetkilinin de "Çok net: Ya varsınız ya da yoksunuz. Karma rol biçimi, devleti temsil etmekle bağdaşmaz." dediği aktarıldı.