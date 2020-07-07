Prens Harry, İngiliz Milletler Topluluğu'nu eleştirdi

Geçmişte yaşananların kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Harry, İngiltere'de tepkilerin odağına oturdu. Bir İngiliz milletvekili, açıklamanın Kraliçe Elizabeth'i memnun etmeyeceğini söyledi.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak, eşi Meghan Markle ile ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry, eleştiri oklarını İngiliz Milletler Topluluğu'na yöneltti.

ABD'nin Minneapolis kentinden siyahi George Floyd'un polis şiddet sonucu öldürülmesiyle ilgili video konferansa katılan Prens Harry, İngiliz Milletler Topluluğu'nun geçmişte yaşanan yanlışları kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Irkçılığın toplumda yerinin olmadığı mesajını veren Harry, topluluğun geçmişte yaşanan yanlışları kabul etme noktasında önemli adımlar attığını, ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

"GEÇMİŞİ KABUL ETMEDEN İLERLEME OLMAZ"

Harry, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milletler Topluluğu'na baktığınız zaman, geçmişi kabul etmedikçe ilerlememizin bir yolu yoktur. Birçok insan geçmişi kabul etmek ve bu yanlışları düzeltmek için inanılmaz bir iş çıkardı, ama sanırım hepimiz daha yapacak çok şey olduğunu kabul ediyoruz." dedi.

"HESAPLAŞMA VAKTİ"

Meghan Markle da bireylerin geçmişte yapılan yanlışları kabul etmek için ellerini kaldırmaları gerektiğini ve hesaplaşma zamanı olduğunu söyledi.

KRALİÇE'Yİ KIZDIRACAK SÖZLER

Prens Harry'nin açıklamasına İngiltere'den tepki gecikmedi. Muhafazakar Parti milletvekili Andrew Rosindell, söz konusu yorumların hayal kırıklığı yarattığını ve Kraliçe'yi memnun etmeyeceğini kaydetti.

"HAYATINA ODAKLAN, SİYASETE KARIŞMA"

Rosindell, "Onun (Harry) söylediklerine katılmıyorum. Biz geri değil ileriye bakmalıyız. Kraliyet Ailesinden ayrılan biri olarak kendi hayatına odaklanmalı ve siyasete karışmamalıdır. Büyükannesinin de çok memnun olacağından emin değilim" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU

Çoğu Britanya İmparatorluğu'nun eski parçası olan 54 ülkeden oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun toplam nüfusu 2.4 milyar. Topluluğun başkanlık koltuğunda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth var.

Ülkelerin büyük çoğunluğu, tarihte İmparatorluğun eyaleti veya sömürgesi oldu.