Prens Harry, kardeşi William'ı saldırıyla suçladı

Kraliyet içinde geçmiş dönemde yaşanan kavga gün yüzüne çıktı. Harry, yeni kitabında olayın ayrıntılarını tek tek yazdı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry gerilimi devam ediyor.

Daha önce Kraliyet'i ırkçılıkla suçlayan Harry-Meghan Markle cephesinden yeni iddialar ortaya atıldı.

Prens Harry, kardeşi Prens William'ın kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

"Yakamdan tuttu, yere devirdi"

Guardian'ın haberine göre, Harry'nin yayına hazırladığı anı kitabında yer alan bilgiler arasında saldırı ayrıntısı dikkat çekti.

Harry, kitabında, "Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni yere devirdi." ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

Meghan ile evliliğini eleştirdi

Tartışmanın, Prens William'ın 2019'da Londra'daki evinde Prens Harry'ye yaptığı yorumlardan kaynaklandığı söyleniyor.

Harry'nin kardeşinin Meghan Markle ile olan evliliğini eleştirdiğini ve yine Prens William'ın "zor", "kaba" ve "yıkıcı" şeklinde Harry'ye tanımlamalarda bulunduğu belirtiliyor.

"Her şey çok hızlı gerçekleşti"

Söz konusu kitabında Harry, "(Bir bardak) su koydu, bana başka bir isim söyledi, sonra üzerime geldi. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Çok hızlı.

Sırtımın altında çatlayan ve parçaları beni kesen köpeğin kasesinin üzerine düştüm. Bir süre sersemlemiş halde öylece yattım, sonra ayağa kalktım ve ona dışarı çıkmasını söyledim." ifadelerini kullandı.

Buckingham kardeş kavgasında sessiz

Harry'nin iddiaları, Kraliyet'te yeni gerilimlere yol açacak gibi görünüyor. Buckingham Sarayı, iki kardeş arasında yaşanan kavgayla ilgili henüz açıklama yapmadı.