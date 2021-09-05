Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kraliçe Elizabeth ile görüşmek istiyor

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kraliçe Elizabeth ile görüşmek istiyor

Çiftin, İngiliz kraliçeyle yeniden buluşmak istediği belirtildi. İngiliz basını "Görüşme teklifi cüretkar ve nefes kesici" yorumuna yer verdi.

İngiltere Kraliyet ailesinin olaylı çifti Meghan Markle ile Prens Harry, Kraliçe 2'nci Elizabeth ile yeniden bir araya gelmek istiyor.

İngiliz basını, Amerikalı sunucu Oprah Winfrey'e verdikleri ve Kraliyet'i ırkçılıkla suçladıkları röportajın ardından çiftin Elizabeth ile yüz yüze görüşmek istediğini yazdı.

KRALİÇE, TORUNUNU GÖRECEK

Sun gazetesinin haberinde, Harry ve Meghan'ın Kraliçe'yi yeni torunu Lilibet ile tanıştırmayı planladığı kaydedildi. Onay verilmesi halinde görüşmenin gelecek haftalarda yapılacağı aktarıldı.

"GÖRÜŞME TEKLİFİ NEFES KESİCİ"

Konuyla ilgili bir kaynak, "Harry ve Meghan görüşme teklifinde bulundu ancak pek çok insan, bu cüret karşısında şok oldu. Kraliçeyi gerçekten görmek isteyebilirler ama bu yıl ona yaşattıklarına bakılırsa nefes kesici bir teklif." dedi.

"HARRY'YE ÇOK DÜŞKÜN"

Kraliyet ailesinden görüşme önerisine şimdiye kadar yanıt verilmediği bilgisi paylaşıldı. "Kraliçe, hala Harry'ye çok düşkün ve Lilibet ile kardeşi Archie'yi görmeyi çok istiyor." ifadesi kullanıldı.

İSİM TARTIŞMASI

Kaliforniya'da yaşayan Harry-Meghan çiftinin haziran ayında ikinci bebekleri dünyaya gelmişti. Çift, yeni doğan bebeklerine Kraliçe Elizabeth'in takma adı olan Lilibet ismini vermiş ancak İngiliz kraliçeden izin alıp almadıkları konusunda tartışmalar yaşanmıştı.