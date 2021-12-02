Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Spotify yöneticileri ile arası açıldı

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Spotify yöneticileri ile arası açıldı

Spotify ile 2021 yılı boyunca içerik üretecekleri konusunda 30 milyon dolarlık anlaşma yapan çiftin, hiç içerik üretmediği öğrenildi.

Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilme kararları kadar özel hayatlarındaki ticari yatırımları da konuşulan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'nin, Spotify ile yaptıkları anlaşmanın tehlikeye girdiği öğrenildi.





30 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA RİSKE GİRDİ

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Spotify ile yaptıkları 30 milyon dolarlık anlaşma kapsamında 2021 boyunca içerik üretecekti, ancak ikilinin hiçbir şey yapmadığı bildirildi.

Bu durumun dakika başına 665 bin dolara mal olduğunu fark eden Spotify'ın, anlaşmayı iptal etmeyi düşündüğü aktarıldı.

SPOTIFY YÖNETİCİLERİNİN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETMEK İSTEDİKLERİ AKTARILDI

The Sun'ın haberinde, Spotify'ın, çiftin neden herhangi bir içerik üretmediği konusunda "şaşırdığı" belirtildi. Spotify’ın yöneticilerine çiftle sözleşmeyi sona erdirme ve böylece gelecek milyonlarca dolarlık ödemeden kurtulma talimatı verildiğinin de altı çizildi.

Meghan ve Harry çifti, geçtiğimiz zamanlarda Netflix ile de 180 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurmuştu.