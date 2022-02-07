Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlamadı

Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de yaşamaya başlayan çift, İngiliz Kraliçe'nin göreviyle ilgili yıl dönümü kutlamalarında sessizliğe büründü.

1952 yılında, 26 yaşındayken tahta çıkan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, üstlendiği görevin 70'inci yılını kutluyor.

Kraliyet'in olaylı isimleri Prens Harry ve eşi Meghan Markle ise kutlamalar konusundaki sessizliğini koruyor.

Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" unvanını alacağını duyurmuştu.

HARRY VE MEGHAN SESSİZ

İngiliz Kraliçe, kendisinden sonraki süreçle ilgili belirsizliği bu açıklamayla sonlandırdı.

Ancak Harry ve Meghan'ın, Kraliçe Elizabeth'in görevdeki 70'inci yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaşmaması dikkat çekti.

BABASINA ZEYTİN DALI UZATTI

Çiftin sessizliği, Harry'nin kutlamalar öncesinde aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek için babası Charles'a "zeytin dalı uzattığı" haberlerinin ardından yaşanıyor.

İNGİLTERE'YE DÖNECEK BEKLENTİSİ

Mail'in haberine göre, Prens Harry'nin, kutlamalara katılmak için İngiltere'ye dönmesi bekleniyor. Eşi Meghan Markle'ın ise bu ziyaret katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.